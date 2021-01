“Non avremo problemi per i ritardi del vaccino. Effetti collaterali in Campania? Blandi e su 1 su 1.000”

Il responsabile del settore Farmaceutico della Campania Ugo Trama a Fanpage.it: “Non preoccupatevi dei ritardi nelle consegne del vaccino anti-Covid Pfizer. Ci sarà un ridimensionamento solo nella fornitura del 18 gennaio, con 4mila dosi in meno, ma già dal 25 gennaio rientrerà tutto a regime. Effetti collaterali al vaccino? Quelli rilevati in Campania non sono significativi: orticaria, rossore al braccio, dolori muscolari. Ma i casi sono pochissimi, circa uno su mille”.