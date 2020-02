Non solo Joker: 10 tragici villain DC che meritano un film

Joker di Todd Phillips potrà anche essere basato sul Clown Principe del Crimine della DC Comics, ma è innegabile quanto il film presenti una versione del tragico personaggio assai diverse rispetto ai fumetti. Eppure, Joker non è l’unico criminale della DC ad avere tutte le carte in regola per essere il protagonista di uno stand-alone.

L’approccio adottato da Phillips con il cinecomic candidato a ben 11 premi Oscar potrebbe essere d’ispirazione per altri film basati su altri celebri villain della DC. Ecco di seguito 10 tragici villain DC che meriterebbero di approdare sul grande schermo grazie ad un film in solitaria:

Spaventapasseri

Abbiamo visto il personaggio di Jonathan Crane/Spaventapasseri adattato per il grande o piccolo schermo diverse volte, da Batman Begins di Christopher Nolan alla serie Gotham della Fox. Come la maggior parte dei cattivi di Gotham City, lo Spaventapasseri è una figura tragica le cui ossessioni hanno preso il sopravvento sulla sua vita.

Anche da adolescente, Crane si è sempre dilettato nell’utilizzare della paura contro le sue vittime, aspetto che incrementato la sua carriera in qualità di psicologo specializzato in paure e fobie. Osservare la trasformazione di Jonathan nello Spaventapasseri mentre è impegnato a lavorare come psicologo, sarebbe un racconto tanto scomodo quanto accattivante, proprio come quello di Joker.

Eclipso

Il potente villain Eclipso non è in realtà un personaggio tragico, ma quando utilizza la gemma chiamata “Cuore di Oscurità” per possedere e corrompere persone innocenti, sono molte le figure tragiche che cadono sotto il suo controllo. Nonostante la background story di Eclipso sia molto più soprannaturale di quello di Joker, un film potrebbe tranquillamente sviscerare la mentalità vendicativa di un essere criminale che si prepara ad essere corrotto dal “Cuore di Oscurità”.

Anche se si tratta di un personaggio non così radicato nel mondo reale (elemento che ha contribuito a rendere Joker il film meraviglioso che è), Eclipso resta comunque un grande villain al quale poter dedicare uno stand-alone, nonché un personaggio che potrebbe avere un grande impatto sul futuro della DC al cinema.

Bane

Un’altra nemesi di Batman che abbiamo già visto sul grande schermo è Bane, apparso sia in Batman & Robin di Joel Schumacher sia ne Il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, anche se nessuna delle due incarnazione ha reso veramente giustizia al personaggio.

Nei fumetti, Bane è cresciuto in un ambiente malsano e costretto a subire le conseguenze della pena detentiva di suo padre. La sua vita è stata una battaglia costante per la sopravvivenza, tanto da diventare uno dei cattivi più induriti ma allo stesso tempo intelligenti che Batman abbia mai affrontato. Le possibilità con un personaggio che nel corso della sua storia editoriale ha persino assunto una dose di Venom sarebbero davvero infinite…

Capitan Cold

Joker è riuscito a svincolarsi dal personaggio di Batman e dalla sua storia, cosa che anche un ipotetico film dedicato a Capitan Cold potrebbe fare, dal momento che la carriera del supercriminale Leonard Snart nei fumetti è stata fortemente influenzata da Flash. Tuttavia, se un film si concentrasse sull’infanzia di Len e di sua sorella (entrambi vittime di abusi da parte del padre) e sul loro rapporto, potrebbe davvero essere l’occasione perfetta per raccontare una storia di origini diversa dalle altre.

Quindi, la creazione della sua celebre pistola congelante potrebbe essere l’espediente narrativo per giustificare non il suo tentativo di fermare Flash, ma piuttosto il suo bisogno di vendetta contro Chillblaine, il super criminale che ha ucciso sua sorella. Il numero 182 della serie “The Flash” ha raccontato le origini di Snart e la sua battaglia contro Chillblaine: sicuramente, un ottimo materiale di partenza per un film sul personaggio in stile Joker.

Clayface

Ci sono stati numerosi personaggi che nel corso della storia hanno assunto l’identità di Clayface. Una delle incarnazione più affascinanti è sicuramente quella di Basil Karlo, l’originale Faccia di Creta, un attore che impazzisce all’idea di un remake di un suo vecchio film ed inizia ad assassinare i membri della troupe e del cast.

Nei fumetti, Karlo inizia ad abusare di una sostanza in grado di modificare il viso di ogni essere umano: ciò lo condurrà prima alla follia e poi ad incidente letale che lo trasformerà nel terrificante mutaforma. Un eventuale film potrebbe esplorare gli standard di bellezza malsani che governano Hollywood, la natura ossessiva di Karlo e tutto l’orrore intrinseco in Clayface.

Brother Blood

Il personaggio di Brother Blood potrebbe apparire come un villain alquanto bizzarro a cui dedicare un intero film, ma le origini oscure del leader della “Chiesa del Sangue” potrebbero essere perfette per la realizzazione di un horror in piena regola.

Brother Blood è un titolo che è stato tramandato di generazione in generazione, con una storia particolarmente sanguinosa alle spalle: l’uccisione di un padre per mano di suo figlio. Abbiamo visto diversi film di bambini cresciuti all’interno di culti, ma mai nessuno con una storia così forte come quella di Brother Blood. Un eventuale film potrebbe addirittura esplorare l’elemento soprannaturale attraverso le connessioni della “Chiesa del Sangue” con il demone Trigon.

Poison Ivy

I fan morivano dalla voglia di vedere Poison Ivy sul grande schermo ancor prima dell’arrivo di Joker, sia in uno stand-alone che al fianco di Harley Quinn nel chiacchieratissimo Gotham City Sirens. L’incarnazione di Ivy di Uma Thruman in Batman & Robin è in realtà uno degli aspetti migliori del film, nonostante le sue origini non siano state raccontate nel migliore dei modi.

Se Poison Ivy poteva apparire come un’ecoterrorista, la dottoressa Pamely Isley era una timida biochimica soggetta all’influenza del dottor Jason Woodrue/Uomo Floronico: Woodrue iniettò una serie sostanze chimiche nei pericolosi esperimenti di Isley e la trasformò nella potente Poison Ivy, una storia intrigante e affascinante che vorremmo venisse maggiormente approfondita sul grande schermo.

Man-Bat

Joker sarà anche radicato nella realtà, ma molti dei criminali più tragici di Gotham sono intimamente connessi con elementi horror e fantasy che funzionerebbero alla grande in un film di origini. Man-Bat ne è un ottimo esempio: da un lato è un mostro inimmaginabile, dall’altro uno scienziato che si occupa di sconfiggere una malattia.

Il dottor Kirk Langstrom sperava di poter usare i pipistrelli per creare una cura contro la sordità, ma purtroppo si trasformò nel gigantesco Man-Bat. La storia di Kirk, da sola, sarebbe perfetta per un grande film horror, se non fosse che nei fumetti Langstrom trasforma anche sua moglie in un gigantesco pipistrello e gli viene anche rubato il siero per creare una lega di Ninja Man-Bat; c’è materiale a sufficienza per l’esplorazione del personaggio sul grande schermo.

Dex-Starr

Il personaggio di Dex-Starr presente nei fumetti su Lanterna Verde sarebbe un personaggio molto azzardato da usare all’interno di uno stand-alone. Ma la più sadica e malvagia delle Lanterne Rosse ha una storia incredibilmente tragica alle spalle che sarebbe molto interessante da adattare per il grande schermo, nonostante le sembianze del personaggio saino quelle di un enorme gatto blu terrestre.

In origine Dex-Starr era Dexter, un gatto che venne abbandonato e poi adottato da una dolcissima padrona che però venne assassinata: lo stesso Dexter venne maltrattato e gettata da un ponte. Successivamente venne condotto nel corpo delle Lanterne Rosse proprio a causa della rabbia di aver perso la sua padrona, ma prima si sarebbe vendicato dell’assassinio della sua padrona e dei bulletti che lo avevano chiuso in un sacco di juta e buttato in un fiume.

Mr. Freeze

I fan della serie animata su Batman degli anni ’90 hanno già avuto modo di vedere la migliore trasposizione possibile delle tragiche origini di Mr. Freeze, ma si tratta di una storia che siamo certi tutti vorrebbero ancora vedere in uno stand-alone in stile Joker. Arnold Schwarzenegger ha dato vita ad una versione abbastanza discutibile del personaggio in Batman & Robin, e sappiamo tutti che la storia di Mr. Freeze merita di meglio.

Mentre nella serie animata è stata introdotta Nora Fries, la moglie congelata criogenicamente di Mr. Freeze, e abbiamo così scoperto le ragioni dietro le sue azioni criminali, la linea “The New 52” ha dato alla storia una svolta più oscura, rivelando che Nora era già congelata ancora prima della nascita di Mr. Freeze, che si era invece infatuato di lei dopo anni di studio.

