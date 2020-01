Norman Academy a Roma: prezioso riconoscimento al melissese Claudio Crea

Importante giornata accademica l’11 gennaio a Roma con la notissima International Norman Academy Inc. corporazione no profit americana a riunirsi nella sala dedicata all’aviatore Francesco Baracca posti di ogni ordine e grado. Il tavolo della presidenza si è aperto sotto la direzione dei maggiorenti prestigiosi della Accademia e il Gran Cerimoniere Duca Don Riccardo Giordani e con la coordinatrice Zanoni. Giulio Tarro si è espresso sulla vaccinazione antipolio; Luc Colemont sui pericoli del cancro al colon e profilassi; Vincenza Palmieri, sull’attualissimo problema degli affidamenti dei minori (caso Bibbiano e delle farraginose prassi delle Cooperative). Altri interventi di interesse generale sono stati affidati a Vincenzo Cortese, Tito Rizzo, Guglielmo Frasca, Francesco Terrone ed un gradito intervento canoro/musicale di Paolo Conte ed Assy. Alto l’indice di gradimento per il gradevolissimo intervento musicale dei Maestri Mele e Chiodi. La parte corposa della conviviale, come sempre è stata la consegna, da parte dei luminari dell’Accademia, dei Riconoscimenti e Benemerenze Accademiche ai nuovi “Accademici 2020, ai Premi Ippocrate/Galeno, dei riconoscimenti e vari attestati “Premio Legalità”, a Guglielmo Frasca, Delegato Generale della Sezione Giustizia e Legalità, della Norman Academy, ha consegnato il riconoscimento “Giustizia e Legalità”; all’associazione di Soccorso Giannino Caria paracadutisti, al Presidente Carlo Iezzi e al Caporal Maggiore Pasquale Mele. Dopo i riconoscimenti sono stati, consegnati gli attestati di merito dalla Sezione “Giustizia e Legalità”, da parte dello stesso Presidente Frasca, alla memoria dell’eroe melissese e crotonese Claudio Crea che, al momento dell’annuncio del suo nome, tutti i presenti si sono alzati in piedi per un calorosa standing ovation. L’attestato è stato consegnato ai suoi familiari: Giuseppe Crea, Delegato Provinciale dell’Anioc di Crotone e Vice Delegato Regionale della Calabria; Gianni Crea, Capo dei Clavigeri dei Musei Vaticani e Don Claudio Pirillo, Cappellano dell’Ospedale di Crotone. Ha poi proseguito la consegna degli attestati, con i componenti dell’Anioc: Comm. Pier Paolo Veroni; Nicola Facente; Franco Raffaele Fabiani; Socio Benemerito Gabriele Persico; Raimondo Mancini e al giornalista Ignazio Russo, addetto stampa Anioc Crotone. L’erudito intervento di Padre Don Riccardo Petroni, con il suo pensiero spirituale e santa benedizione agli intervenuti, ha chiuso la parte dell’Accademia.

