NOTTE DEL LICEO CLASSICO Il programma delle iniziative in programma all’”Oliveti” di Locri

Lente Locale

di Simona Masciaga

LOCRI – “Un arancio il tuo cuore, succo d’ aurora.Calabria, rosa nel bicchiere”. Con questo verso di Franco Costabile, tratto dalla poesia ‘Rosa nel bicchiere’, gli alunni del Liceo Classico “Ivo Oliveti” di Locri, daranno il via alla VI edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, Venerdi 17 gennaio dalle ore 18 alle ore 23,40.

Tale iniziativa, che vede protagonisti alunni e docenti dei numerosi istituti ad indirizzo classico presenti sul territorio nazionale, nasce da un’idea del professor Rocco Schembra, docente di latino e greco al Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT) con il chiaro scopo di diffondere l’offerta formativa, le tipologie di studio intrapreso, dare libera inventiva, creatività ed espressione artistica agli studenti e valorizzare il territorio riscoprendo storia, usi, costumi, dialetti e tradizioni che appartengono al nostro bagaglio culturale spesso dimenticato o sminuito.

Un evento-maratona, quindi, che coinvolge alunni e docenti in una serata open nella quale sarà possibile assistere a perfomances teatrali, coreutiche, musicali, esposizioni, degustazioni e molto altro: la voce di Eschilo, Euripide, Platone,Campanella riprenderà vita nella recitazione degli studenti che con impegno ed abnegazione hanno lavorato per la realizzazione dell evento.

La serata sarà introdotta dalla dirigente d’istituto Giovanna Maria Autelitano, seguiranno i saluti di Maria Caterina Aiello presidente dell Associazione Cultura Classica ” Maria Stella Triolo” – sezione della locride, associaxione che da tempo collabora e promuove le iniziative culturali di zona e molto molto altro sorprenderà gli avventori a cui, per scelta non anticipiamo nulla ma invitiamo a questo appuntamento da non perdere

