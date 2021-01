Terminato il vertice di governo a Palazzo Chigi: in arrivo nuove regole e restrizioni con il nuovo Dpcm che verrà varato la prossima settimana per contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19. Resta il divieto di spostamento tra Regioni anche nelle zone gialle. Ci sarà un stretta sulla movida, con il divieto di asporto per i bar dopo le 18.