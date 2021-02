Nuovo governo, perché il Sì di Salvini è un problema per Mario Draghi

La svolta a sorpresa della Lega, che ieri, durante il primo giro di consultazioni, ha annunciato il suo appoggio a Draghi senza veti o condizioni, crea un inevitabile effetto domino su Pd e M5s. Sarà difficile per il premier incaricato tenere insieme nello stesso governo forze che vanno ben oltre il perimetro della coalizione Ursula, e cioè Pd, M5s, Italia viva, Lega, Forza Italia e Leu. Ma non è detto che per l’ex presidente della Bce sia un male.