Nuovo cambio ai vertici della sanità di Regione Lombardia. Via dopo soli 8 mesi il direttore generale Welfare, Marco Trivelli. Al suo posto Letizia Moratti chiama Giovanni Pavesi, manager in arrivo dal Veneto. La decisione presa per rilanciare l’assessorato dopo la serie di errori. Trivelli aveva sostituto nel giugno 2020 Luigi Cajazzo.