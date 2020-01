Obi-Wan Kenobi: nella serie vedremo i giovani Luke e Leia?

Sta iniziando lentamente a prendere forma l’annunciata serie destinata a Disney+ che sarà dedicata a Obi-Wan Kenobi e che vedrà il ritorno di Ewan McGregor nei panni del celebre maestro Jedi della saga di Star Wars. Dopo la conferma che lo show sarà ambientato otto anni dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith e undici anni prima degli eventi di Una Nuova Speranza, un nuovo rumor suggerisce che nella serie potrebbero apparire anche Luke e Leia Skywalker… da giovani!

Stando infatti a quanto riportato dal sito Backstage, la produzione sarebbe alla ricerca di due piccoli esordienti, un “giovane attore biondo, di età compresa tra gli 8 anni e gli 11 anni, con gli occhi azzurri” e una “giovane attrice bruna, di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, con gli occhi marroni”.

Nonostante la fonte non menzioni esplicitamente che il casting faccia riferimento alla serie dedicata a Obi-Wan Kenobi, è impossibile non collegare le cose, dal momento che già di recente era emerso un rumor secondo il quale un giovane Luke Skywalker potrebbe apparire nella serie. La vera sorpresa è il probabile coinvolgimento di una giovane Leia, e potrebbe indicare che il Maestro Jedi farà visita ad Alderaan.

Il coinvolgimento del personaggio di Luke nella serie non dovrebbe sorprendere più di tanto i fan, dal momento che Obi-Wan si reca su Tatooine per proteggere il giovane sia da Palpatine che da Darth Vader. Quasi certa nello show anche la presenza di Lars Owen, nuovamente interpretato da Joel Edgerton: da questo punto di vista, la prospettiva di una giovane Leia nella serie è decisamente più eccitante, dal momento che non abbiamo mai avuto modo di vedere granché sulla vita del futuro Generale sul suo pianeta natale.

Obi-Wan Kenobi sarà il terzo titolo di Star Wars ad approdare su Disney + (il cui lancio è previsto in Italia per il 31 marzo) dopo The Mandalorian, la serie prodotta da Jon Favreau, e un progetto ancora senza titolo descritto come un prequel di Rogue One del 2016 con protagonista Cassian Andor, l’ufficiale dell’Alleanza Ribelle interpretato da Diego Luna.

Vi ricordiamo che il personaggio è, ad oggi, l’unico personaggio della saga a comparire in tutti e sei i film “tradizionali” in diverse vesti. In Guerre Stellari è chiaramente il vecchio Ben Kenobi, mentre ne L’Impero colpisce ancora e ne Il Ritorno dello Jedi appare in forma di spirito, di Forza, a Luke, nei suoi momenti di difficoltà. In questo caso ha le sembianze di Alec Guinness.

Non tutti sanno che la voce di Obi-Wan si può ascoltare anche ne Il Risveglio della Forza, nel momento in cui Rey tocca per la prima volta la spada di Luke.

