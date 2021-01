Occupazione abusiva delle sedi stradali: sanzionati ambulanti

Continua l’attività di controllo del territorio da parte degli uomini del Comando di Polizia Locale coordinato dal comandante Francesco Iorno.

Questa mattina due pattuglie sono state impiegate in un servizio mirato al contrasto del fenomeno dell’occupazione abusiva delle sedi stradali da parte di commercianti ambulanti. In particolare sono state identificate e sanzionate persone che con i loro mezzi e con cassette di ortaggi e frutta sistemate su strada a formare di fatto bancarelle, causavano problemi alla viabilità stradale. E’ stata interamente sgomberata la rotonda di piazza Gandhi (ingresso sud della città) e tutto il lato sud della via G. Da Fiore. Sono state elevate contravvenzioni per violazione dell’art. 20 del codice della strada ed applicata la sanzione accessoria dell’immediato sgombero e ripristino dello stato dei luoghi. Non si è effettuato il sequestro della merce in quanto gli esercenti erano muniti di licenza per vendita ambulante ma anche questo aspetto, nelle prossime settimane verrà attenzionato, con delle prescrizioni chiare al momento del rilascio delle licenze stesse. Continua l’attività programmata dall’amministrazione Voce coordinata dall’assessore delegata Rossella Parise di concerto con il Comando di Polizia Locale per un percorso di vivibilità delle strade cittadine che dovrà necessariamente portare alla restituzione del bene pubblico alla comunità cittadina.