A bordo della Ocean Viking, la nave dell’ong Sos Mediterranee si trovano al momento 268 migranti, salvati in diverse operazioni. L’ultima questa mattina, quando l’ong ha salvato 149 migranti in mare, tra cui 59 minori, di cui 24 non accompagnati, e 34 donne. La Ocean Viking è attualmente l’unica nave umanitaria attiva nel Mediterraneo centrale.