La nave Ocean Viking è al porto di Augusta. A bordo ci sono 422 persone, tra cui 8 positivi al Covid, 140 minori, un ferito e diverse donne incinta. Sono iniziati i controlli sanitari. Subito dopo adulti e i minori accompagnati saranno trasferiti sulla nave per la quarantena Rapsody, mentre i minori non accompagnati, anche se positivi, verranno accompagnati in altre strutture di accoglienza.