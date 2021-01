Oggi Emanuela Orlandi, la quindicenne scomparsa rimasta nella storia dei misteri d’Italia, compirebbe 53 anni. Per ricordarla e per tenere viva l’attenzione sul caso, Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, ha organizzato per oggi, alle 17, un sit-in a Largo Giovanni XXIII, a Roma. “Finché non avrò un corpo, ho il dovere di cercarla viva”.