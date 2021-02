Oltre 20mila contagi da Coronavirus in cinquanta giorni. Così la zona di Brescia è ripiombata nell’incubo del Covid, esattamente come un anno fa. Dal focolaio di Corzano a quello di Castrezzato: ecco com’è arrivata la terza ondata che ha fatto scattare la zona arancione rafforzata in tutta la provincia e in 9 comuni limitrofi.