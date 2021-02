Gabriel Natale Hjorth interrogato davanti ai giudici della Corte d’Assise per l’omicidio in concorso del vicebrigadiere Cerciello Rega ha raccontato che in caserma i carabinieri gli hanno detto: “Hai i miluti contati”, di essere rimasto bendato per circa mezz’ora, quasi un’ora e che quattro o cinque di loro gli sono sliti sopra per ammanettarlo.