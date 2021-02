Omicidio coppia Bolzano, sub cercano corpo di Peter Neumair nell’Adige: recuperati alcuni oggetti

A Bolzano, sono entrati in azione i carabinieri subacquei del nucleo di Genova Voltri, considerato tra i più specializzati a livello internazionale. Se è chiaro che del povero Peter Neumair non è stata ancora trovata traccia, i sub hanno prelevato dal letto del fiume alcuni piccoli oggetti, subito consegnati ai colleghi a terra. Il figlio Benno continua a proclamarsi innocente dal carcere.