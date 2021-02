Il gip ha anche disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e convalidato il fermo di Salvatore Baglione, 37 anni, l’uomo che domenica ha ucciso a moglie Piera Napoli, 32 anni, nel loro appartamento di Palermo. Femminicida reo confesso, in collegamento in videoconferenza dal carcere di Pagliarelli, Baglione ha ribadito: “È stato un raptus”.