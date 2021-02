Omicidio Willy, l’esperto di arti marziali: “Sono lottatori professionisti, colpi dati per uccidere”

I colpi che hanno ucciso Willy Monteiro Duarte sono stati dati con intenzionalità: questa la tesi sostenuta dall’accusa, che per la modifica del capo di imputazione in omicidio volontario ha consultato anche un esperto di arti marziali. Il fatto che tre dei quattro indagati siano lottatori professionisti per il consulente implica che sapessero benissimo che quei colpi avrebbero causato la morte del ragazzo.