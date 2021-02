Operazione Ikaros: lotta al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Dalle prime luci dell’alba è in corso una vasta operazione di polizia nei confronti di numerosi soggetti accusati a vario titolo di far parte di un’associazione internazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di richiedenti asilo politico.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Crotone, con il supporto della Squadra Mobile di Bolzano, Catanzaro, Forlì, Lecce, Roma, Terni, Vibo Valentia nonché del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno e Vibo Valentia, del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni e del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone stanno procedendo a numerosi arresti e perquisizioni in tutta Italia nei confronti di decine di soggetti accusati di far parte di due associazioni dedite al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tra i vari arrestati ci sono anche avvocati, pubblici ufficiali e anche due appartenenti alla Polizia di Stato della Questura di Crotone.