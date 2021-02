Carolina Fachinetti, figlia di Ornella Muti, è positiva al Covid. Lo annuncia l’attrice in collegamento con Mara Venier a Domenica In: “Sono terrorizzata, non si può vivere così. Carolina, di tutta la nostra famiglia, è stata la più prudente”. Madre di due figli, Carolina nel 2020 ha perso il compagno Andrea Longhi, morto giovanissimo.