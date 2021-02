Nella settimana di San Valentino il pianeta dell’amore, Venere, si trova nel segno dell’Acquario, un segno perfetto come amico ma decisamente freddino come amante. In compenso, Marte, pianeta del piacere più sensuale, si trova in Toro, segno molto abile a godere dei piaceri. Ecco la classifica dei segni più fortunati e l’oroscopo per la settimana dell’amore quella di San Valentino.