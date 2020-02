Oscar 2020 trend: chi ha indossato un abito riciclato?

Oscar 2020 trend: chi ha indossato un abito riciclato?

Abbiamo già parlato di abiti agli Oscar 2020, dei top e dei flop da red carpet, dei trend in fatto di colori e sfumature di paillettes, ma non avevamo ancora affrontato il trend più “hot” della notte delle stelle di Hollywood, che ha visto Parasite incoronato miglior film dell’anno.

Ebbene sì, perché in nome della sostenibilità e di una moda più “conscious”, come direbbero gli americani, ovvero una moda più attenta all’inquinamento e sostenibile, diverse star hanno deciso di “riciclare”, persino per una notte così glamour.

Sapevamo di Joaquin Phoenix, che lungo il suo percorso netto di vittorie, dai Golden Globes agli Oscar, aveva detto che avrebbe indossato sempre lo stesso completo. Una promessa che è stata mantenuta. Ma non è stato il solo. Ecco chi, insieme a Joaquin, ha riciclato l’abito!

Arianna Huffington al Vanity Fair Oscars After-Party (2020, 2013)

Arianna Huffington ricicla così come ha fatto la Duchessa di Cambridge ai BAFTA (ma anche in diverse altre occasioni). “Quando possiedi un abito che ami, indossalo più e più volte, risparmierai tempo, soldi, mindshare e soprattutto l’ambiente.” Ecco quanto ha dichiarato dalla giornalista greca, naturalizzata statunitense, fondatrice dell’Huffinton post.

Elizabeth Banks al Vanity Fair Oscars After-Party (2020, 2004)

Anche Elizabeth ha riciclato per questi Oscar all’insegna della sustainable fashion. L’attrice, regista e produttrice ha scelto un abito di ben 16 anni fa, dimostrando che l’alta moda non invecchia, e a quanto pare nemmeno lei.

“È magnifico e mi sta bene… quindi perché no?!” ha rivelato Banks su Instagram. Il Badgley Mischka rosso è stato effettivamente indossato per sottolineare “l’importanza della sostenibilità nella moda e nel consumismo in relazione ai cambiamenti climatici, produzione e consumo, inquinamento degli oceani, lavoro e donne”. Banks era partner di RAD, una associazione filantropica dei red carpet, e con la New Standard Institute, per aiutare i brand ad abbassare l’uso di inquinanti e raggiungere una maggiore sostenibilità.

Joaquin Phoenix durante la season awards 2020.

Joaquin Phoenix, il supereroe green della stagione dei premi 2020, ha indossato lo stesso Stella McCartney tuxedo per tutto il suo “tour della vittoria” per Joker. Uomo di parola, che ha profuso il suo impegno per la salvaguardia dell’ambiente anche in ogni singolo di discorso di ringraziamento che ha pronunciato in occasione delle sue vittorie.

Jane Fonda agli Oscar 2020 e al Festival di Cannes 2014

Il look da Oscar di Jane Fonda non solo è un abito riciclato, ma anche i suoi accessori sono stati acquistati eticamente. L’attrice ha scelto gioielli Pomellato, “perché utilizza solo oro responsabile, eticamente raccolto e diamanti sostenibili”. In più, con lei sul palco, durante la proclamazione del miglior film (Parasite), ha portato il suo cappotto rosso, divenuto il simbolo della sua lotta (e quella di molti) per la sensibilizzazione del Congresso degli Stati Uniti alla promulgazione di leggi in merito al cambiamento climatico.

Rita Moreno agli Academy Awards (2018, 1962)

Rita Moreno ha lanciato il trend etico before it was cool. L’attrice, presentatrice degli Oscar 2018, ha indossato lo stesso abito che aveva nel 1962, quando venne premiata come migliore attrice non protagonista in West Side Story. Dati gli anni passati, il vestito ha avuto bisogno di qualche adeguamento da look per giovane attrice a look per attrice non più tanto giovane, tuttavia il risultato è incredibile in entrambi i casi.

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.