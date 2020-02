Oscar 2020: tutti i vincitori della 92° edizione

Oscar 2020: tutti i vincitori della 92° edizione

Ecco tutti i vincitori dei 92° Academy Awards, gli Oscar 2020.

LISTA IN AGGIORNAMENTO

Miglior Film:

Le Mans ’66

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

1917

C’Era una volta a Hollywood

Parasite

Migliore attore protagonista:

Antonio Banderas – Dolore e Gloria

Leonardo DiCaprio – C’Era una volta a Hollywood

Adam Driver – Storia di un matrimonio

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – I due papi

Migliore attrice protagonista:

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Storia di un matrimonio

Saoirse Ronan – Piccole donne

Charlize Theron – Bombshell

Renee Zellweger – Judy

Migliore attore non protagonista:

Brad Pitt – C’era una volta a Hollywood

Migliore attrice non protagonista:

Kathy Bates – Richard Jewell

Laura Dern – Storia di un matrimonio

Scarlett Johannson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Piccole Donne

Margot Robbie – Bombshell

Regia:

Martin Scorsese – The Irishman

Todd Phillips – Joker

Sam Mendes – 1917

Quentin Tarantino – C’era una volta a Hollywood

Bong Joon Ho – Parasite

Sceneggiatura adattata:

The Irishman – Steven Zaillian

Jojo Rabbit – Taika Waititi

Joker – Todd Phillips, Scott Silver

Just Mercy – Destin Daniel Cretton e Andrew Lanham

Piccole donne – Greta Gerwig

I due papi – Anthony McCarten

Sceneggiatura originale:

Cena con delitto – Rian Johnson

Storia di un matrimonio – Noah Baumbach

1917 – Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns

C’era una volta a Hollywood – Quentin Tarantino

Parasite – Bong Joon-ho, Jin Won Han

Miglior Fotografia:

The Irishman – Rodrigo Prieto

Joker – Lawrence Sher

The Lighthouse – Jarin Blaschke

1917 – Roger Deakins

C’era una volta a Hollywood – Robert Richardson

Miglior film internazionale:

Corpus Christi – Jan Komasa

Honeyland – Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Les Miserables – Ladj Ly

Dolore e gloria – Pedro Almodovar

Parasite – Bong Joon Ho

Miglior montaggio:

Le Mans ’66 – Michael McCusker, Andrew Buckland

The Irishman – Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit – Tom Eagles

Joker – Jeff Groth

Parasite – Jinmo Yang

Miglior montaggio sonoro:

Le Mans ’66 – Don Sylvester

Joker – Alan Robert Murray

1917 – Oliver Tarney, Rachel Tate

C’era una volta a Hollywood – Wylie Stateman

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker – Matthew Wood, David Acord

Miglior missaggio sonoro:

Ad Astra

Le Mans ’66

Joker

1917

C’era una volta a Hollywood

Miglior Scenografia:

The Irishman – Bob Shaw e Regina Graves

Jojo Rabbit – Ra Vincent e Nora Sopkova

1917 – Dennis Gassner e Lee Sandales

C’era una volta a Hollywood – Barbara Ling e Nancy Haigh

Parasite – Lee Ha-Jun and Cho Won Woo, Han Ga Ram e Cho Hee

Miglior colonna sonora originale:

Joker – Hildur Guðnadóttir

Piccole Donne – Alexandre Desplat

Storia di un matrimonio – Randy Newman

1917 – Thomas Newman

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker – John Williams

The King – Nicholas Britell

Miglior canzone originale:

“I Can’t Let You Throw Yourself Away”

“I’m Gonna Love Me Again,” “Rocketman”

“I’m Standing With You,” “Breakthrough”

“Into the Unknown,” “Frozen 2”

“Stand Up,” “Harriet”

Trucco e capelli:

Bombshell

Judy

Joker

Maleficent: Signora del male

1917

Migliori costumi:

The Irishman – Sandy Powell, Christopher Peterson

Jojo Rabbit – Mayes C. Rubeo

Joker – Mark Bridges

Piccole Donne -Jacqueline Durran

C’era una volta a Hollywood – Arianne Phillips

Effetti visivi:

Avengers: Endgame

The Irishman

1917

Il re leone

Star Wars: L’ascesa di skywalker

Miglior film d’animazione:

Toy Story 4 – Josh Cooley

Corto d’animazione:

Hair Love – Matthew A. Cherry

Miglior documentario:

American Factory – Julia Rieichert, Steven Bognar

The Cave – Feras Fayyad

The Edge of Democracy – Petra Costa

For Sama – Waad Al-Kateab, Edward Watts

Honeyland – Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Miglior corto documentario:

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone – Carol Dysinger

Life Overtakes Me – Kristine Samuelson, John Haptas

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha – Laura Nix

Miglior cortometraggio:

Brotherhood – Meryam Joobeur

Nefta Football Club – Yves Piat

The Neighbors’ Window – Marshall Curry

Saria – Bryan Buckley

A Sister – Delphine Girard

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.