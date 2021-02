Óscar De La Hoya è stato uno dei più grandi pugili del suo tempo, vincendo sei mondiali in sei categorie differenti, record incontrastato e difficilmente battibile anche in futuro. Ha combattuto contro Mosley, Whitaker, Trinidad e nella fase finale della carriera contro Floyd Mayweather Jr e Manny Pacquiao. Ma non gli basta ancora. Il 20 agosto 2020 ha annunciato che a 48 anni tornerà sul ring.