OSPEDALE Befana per i giovanissimi pazienti del reparto di Pediatria

Lente Locale

R. & P.

Anche quest’anno con l’Amministrazione Comunale festeggiamo l’Epifania in ospedale con i piccoli bimbi ricoverati nel reparto di pediatria.”Abbiamo voluto donare un piccolo sorriso- commentano gli amministratori”-. Una giornata impreziosita da regali e doni offerti. Grazie all’artista Tiziana Zimbalatti che ha consegnato la Tela gigante L’ALBERO DELLA VITA realizzato con i bambini del Locri on ice nel laboratorio CREA IL NATALE. Grazie all’associazione HAKUNA MATATA per l’animazione . Grazie al personale medico e infermieristico per l’accoglienza nei reparti di Pediatria e Ginecologia e Ostetricia e nei reparti di Rianimazione e Medicina. Grazie a Dolciaria Monardo che insieme a MigliuMarathon hanno addolcito il momento con gustosissimi cioccolatini e biscotti.In visita all’ospedale insieme al sindaco c’erano il vicesindaco Raffaele Sainato, assessore agli eventi Giuseppe Fontana e consigliere presidente Conmissione servizi alla persona e comunità Domenica Bumbaca.Molte le iniziative di solidarietà e beneficenza anche all’interno di Locri on ice grazie al supporto delle associazioni del territorio.

Lente Locale