OSSERVATORIO CITTADINO RIFIUTI Siderno, terra di fuochi

Lente Locale

A Siderno i rifiuti

abbandonati nei torrenti e valloni continuano a bruciare ammorbando l’aria del

puzzo acre della diossina che scaturisce dalla combustione dei materiali

plastici. Vari episodi hanno interessato nel tempo la via Dromo Sud, ovvero la

strada comunale che attraversa il vallone Garino, richiedendo più volte

l’intervento tempestivo e risolutivo dei Vigili del Fuoco. Va precisato che

nella suddetta via, oltre ai rifiuti urbani, vengono conferiti illegalmente

numerosi ingombranti che potrebbero occludere il passaggio del corso d’acqua

tombato sotto il manto stradale: in caso di forti piogge, questi

rappresenterebbero quindi un concreto rischio idraulico. Non dimentichiamo ciò

che avvenne nel corso dell’alluvione del 2000, in cui il torrente Garino esondò

procurando ingenti danni.

Vista la sistematicità con cui continuano ad avvenire questi incendi parrebbe che non siano valse a nulla le ripetute segnalazioni inoltrate da quest’Osservatorio Cittadino Rifiuti all’Amministrazione Comunale, la quale ad oggi, non ha preso alcun provvedimento volto a sanare tale criticità. E pensare che per arginare questo annoso problema basterebbe – come è già stato fatto in altri Comuni del reggino- interdire il transito dei veicoli nel torrente con la messa in opera di apposite barriere fisse.

A

tal proposito l’Osservatorio Cittadino sui Rifiuti di Siderno, in data 30

dicembre u.s. ha inoltrato un’ulteriore

segnalazione alla Triade

Commissariale del Comune di Siderno- mettendo questa volta a conoscenza anche la

Prefettura di Reggio Calabria, la Città Metropolitana Reggio Calabria e

l’ingegnere Pietro Fazzari- Responsabile Settore Ambiente Comune Siderno- e per

competenza anche all’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica e all’ Ufficio

Locale Marittimo di Siderno, poiché i rifiuti in questione, a causa del

ruscellamento, vengono trasportati fino al mare.

Nel suddetto documento l’Osservatorio Cittadino Rifiuti

Siderno, oltre a denunciare il degrado dell’area, ha proposto agli Enti

interessati delle misure risolutive del problema, invitandoli a provvedere

all’immediata bonifica del sito e alla definitiva chiusura al transito

veicolare della strada in questione col definitivo sbarramento dei suoi varchi

d’accesso.

L’Osservatorio, nel corso di un

incontro tenutosi la scorsa settimana con i commissari, ha ricevuto un primo

riscontro-sebbene ufficioso- in esito alla segnalazione. La dr.ssa Mulè ha

infatti anticipato alla signora Tino, presidente dell’associazione

ambientalista, l’imminente stesura di un bando per la rimozione dei rifiuti

ingombranti e speciali abbandonati sul torrente Garino; invece per

l’interdizione al transito, il funzionario prefettizio avrebbe riferito di

essere in attesa dell’emanazione di un’apposita ordinanza da parte della

Polizia Locale.

L’Ufficio stampa dell’Osservatorio Cittadino Rifiuti

