Padova, la mamma era impegnata a chiudere la porta di casa e in quei pochi secondi una bambina di appena 16 mesi si è arrampicata sulla ringhiera delle scale ed è precipitata di sotto. La donna ha chiesto subito aiuto ai titolari di un negozio che hanno allertato i soccorsi. La bimba è ora in ospedale in gravi condizioni.