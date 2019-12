Padova, neonato in coma: non ha più attività cerebrale

Non presenta più alcuna attività cerebrale il neonato di cinque mesi finito in coma dopo essere stato scosso violentemente dalla mamma, esasperata perché il figlio non riusciva ad addormentarsi.. Lo fanno sapere fonti mediche dell’ospedale di Padova. La commissione chiamata a valutarne la morte cerebrale dovrebbe esprimersi entro qualche ora. Se stabilirà che il piccolo è clinicamente morto verranno staccate le macchine che lo stanno tenendo in vita.

E a questo punto cambierebbero anche le accuse mosse alla madre, da lesioni gravissime a omicidio colposo. Era stata la stessa donna, una 29enne di Mestrino, a spiegare di aver “cullato troppo forte” il piccolo all’alba di sabato 21 dicembre: il bambino non dormiva da oltre due ore e la giovane madre – in completa incoscienza, secondo la versione del suo avvocato, Leonardo Massaro – l’avrebbe scosso violentemente per poi appoggiarlo sul lettino. La donna ha poi chiamato il 118 confessando di aver fatto del male al piccolo.

Se i fatti venissero confermati dalla visita di due esperti delegati dalla Procura, che effettueranno un accertamento venerdì, il caso rientrerebbe nel “Baby shake syndrome”, la sindrome del bambino scosso che nei piccoli provoca gravissimi danni cerebrali e neurologici.