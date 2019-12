Padova, scuote il figlio neonato che finisce in coma, indagata la madre

Dovrà rispondere di lesioni gravissime aggravate nei confronti del figlio neonato una madre di 29 anni, originaria della provincia di Vicenza e residente a Mestrino (Padova). Il bimbo, di soli 5 mesi, è al momento ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Padova, nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale, e lotta tra la vita e la morte. “L’ho cullato troppo forte” ha detto la donna ai carabinieri, spiegando che il bimbo avrebbe pianto disperatamente tutta la notte, perché dolorante per via di un dentino. È stata la stessa donna ad autoaccusarsi davanti al magistrato e ai carabinieri.

L’episodio è avvenuto sabato scorso, nella casa della famiglia. Il papà, un 37enne, ha caricato il piccolo in auto ed è corso in pronto soccorso dove i medici hanno subito capito che non si trattava di un malore, dunque hanno avvertito i carabinieri. La mamma, in caserma, ha raccontato la sua verità: il piccolo non dormiva e lei, esasperata, avrebbe perso il controllo, cullandolo con troppa forza. Il bambino, in pericolo di vita, rischia comunque di subire danni permanenti.