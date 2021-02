La tragedia si è consumata in località Tarasp, nelle comune svizzero di Scuol. Erano tarda mattinata quando la capanna improvvisata è collassata e ha sepolti padre e figlioletto sotto una montagna di neve. L’uomo è riuscito a liberarsi in tempo si è messo subito a scavare tra la neve per salvare il bimbo ma purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare.