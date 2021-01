Padre e figlio scomparsi: Antonio e Stefano Maiorana uccisi per per un ricatto sessuale

“Torniamo al massimo tra mezz’ora”. Il 3 agosto 2007, Antonio Maiorana (47 anni) e suo figlio Stefano (22), sparivano per sempre dal cantiere dove lavoravano a Isola delle Femmine (Palermo). In paese si mormora che qualcuno li abbia fatti uccidere. La procura apre un’inchiesta per omicidio a carico di due imprenditori. Dietro il duplice omicidio, uno scottante segreto con cui Antonio Maiorana ricattava due noti imprenditori.