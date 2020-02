Palermo, aggressione a sfondo razziale a gruppo di bengalesi: 11 arresti

La polizia di Stato ha arrestato a Palermo 11 persone che sarebbero responsabili di un raid punitivo a sfondo razziale. “Il nutrito gruppo di malviventi palermitani”, tutti posti ai domiciliari, devono rispondere dei reati di rapina e lesioni, aggravate dall’odio razziale. Le indagini della Squadra Mobile hanno fatto luce su un episodio avvenuto a pochi mesi fa, quando una banda di giovani, armati di mazze da baseball, fece irruzione in un market etnico e aggredi’ il titolare e alcuni suoi connazionali del Bangladesh.

Le vittime furono fatte bersaglio di calci e pugni e una di loro, trascinata nel retrobottega del negozio e malmenata, subì la rapina dell’anello che portava al dito.

A motivo di tale violenza, la volontà di portare a termine una vera e propria spedizione punitiva contro un cittadino bengalese, colto per strada in “atteggiamento inopportuno” e per questo già “redarguito oralmente”. “La vittima subì calci e pugni, conditi da espressioni ed epiteti di disprezzo razziale. La violenza del gruppo si estese poi anche a gestore ed avventori, anch’essi bengalesi di un esercizio etnico ove la vittima aveva cercato rifugio”, dicono gli inquirenti.