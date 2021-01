Palermo, Candida muore di parto a 39 anni assieme al bimbo. Parenti furiosi: “Perché?”

Doppia tragedia a Palermo dove una donna di 39 anni, Candida Giammona, è morta all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo dove è giunta venerdì in condizioni disperate dopo un parto cesareo d’urgenza alla clinica Candela di Palermo. Non ce l’ha fatta neanche il piccolo Leon, morto allo stesso orario della mamma, ma in un altro ospedale. Infuriati i genitori di Candida che era sposata e aveva un’altra bambina: “Vogliamo sapere cos’è successo davvero”.