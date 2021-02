Il Comitato tecnico-scientifico boccia la riapertura di piscine e palestre. Per le strutture sportive, quindi, è probabile che il governo decida di aspettare ancora, magari fino a dopo Pasqua, prima di pensare a una ripartenza. Il nuovo dpcm a cui sta lavorando il governo Draghi, quindi, non dovrebbe prevedere una riapertura per piscine e palestre ma neanche per cinema e teatri.