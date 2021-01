A Monteruscello, in provincia di Napoli, arrestato per violenza sessuale un 56 enne incensurato: aveva palpeggiato con forza il seno di una ragazza di 17 anni in attesa della fermata del bus. L’uomo si è avvicinato alle due ragazze che stavano aspettando il pullman alla pensilina, le ha insultate e poi ha molestato una delle giovani. Preso dai carabinieri che erano in zona.