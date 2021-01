Colpo di mercato del Siviglia che sta per chiudere la trattativa per il Papu Gomez. L’Atalanta che aveva detto di non voler cedere il centrocampista a nessuna squadra di Serie A chiedeva 12 milioni di euro. Il Papu passando al Siviglia continuerà a giocare la Champions League e va a rinforzare un club importante che negli ultimi anni ha ottenuto grandi risultati anche in Europa.