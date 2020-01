Parasite torna al cinema negli USA in bianco e nero

Dopo le sue sei nomination agli Oscar, Parasite di Bong Joon-Ho sta per tornare al cinema, anche negli Stati Uniti, ma in bianco e nero. Neon sta collaborando con Film at Lincoln Center in New York and the American Cinematheque di Los Angeles per distribuire la versione in bianco e nero del film che debutterà a Los Angeles all’Egyptian Theater il 31 gennaio e al Walter Reade Theater di New York il 30 gennaio. Verrà quindi proiettato al Francesca Beale Theater dal 31 gennaio al 6 febbraio.

Questa presentazione speciale di Parasite debutterà all’International Film Festival di Rotterdam alla fine di gennaio prima di arrivare negli Stati Uniti. Essendosi ispirato al Nosferatu di F.W. Murnau del 1922, Bong ha sognato per tutta la vita di realizzare un film in formato bianco e nero. La versione in bianco e nero di Parasite è stata fatta prima della premiere del film a Cannes (Festival dove il film ha vinto la Palma d’oro) e ora il pubblico vedrà proprio quella versione.

“Sono estremamente felice di presentare Parasite in bianco e nero e proiettarlo sul grande schermo – ha dichiarato Bong – Sarà affascinante vedere come cambia l’esperienza visiva quando un film identico viene presentato in bianco e nero. Ho visto due volte questa versione e sembra una favola, mi ha dato lo strano senso che stavo guardando una storia dei vecchi tempi. “

Ha aggiunto: “La seconda volta che l’ho visto, il film sembrava più realistico e nitido come se fossi tagliato da una lama. Ha inoltre messo in evidenza le prestazioni degli attori e sembrava ruotare di più intorno ai personaggi. Ho avuto molte impressioni fugaci di questa nuova versione, ma non desidero definirle prima che venga presentata. Spero che tutti possano confrontare le proprie esperienze con la versione a colori e trovare il proprio percorso verso Parasite in bianco e nero.”

Parasite è stato un successo di pubblico e critica, ha guadagnato 148 milioni di dollari in tutto il mondo e $ 28,5 milioni solo negli Stati Uniti. Recentemente ha fatto la storia ai SAG Awards diventando il primo film in lingua non inglese ad aver mai vinto per una performance d’insieme. Nominato per sei Oscar, incluso quello per il miglior film, è il primo film coreano (e Bong Joon-Ho il primo regista coreano) ad essere nominato per un Oscar. Ha anche vinto il Golden Globe per il miglior film in lingua straniera.

