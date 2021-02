L’ex attaccante del Milan e della nazionale brasiliana, Alexandre Pato (31 anni), giocherà nella Major League americana, tesserato per l’Orlando City con il quale ha firmato il contratto di un anno (con opzione per la stagione successiva). “L’esperienza che Pato porterà con sé sarà inestimabile per il club”, si legge nel messaggio ufficiale della società.