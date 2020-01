Patrick Stewart: 10 cose che non sai sull’attore

Patrick Stewart: 10 cose che non sai sull’attore

Tra i più celebri attori britannici, Patrick Stewart è un attore dalla lunga carriera, tanto cinematografica quanto televisiva. A renderlo memorabile sono stati in particolare il ruolo di Jean-Luc Picard, capitano della nave stellare Enterprise nella serie televisiva Star Trek: The Next Generation, nonché in vari film legati allo stesso universo narrativo; e il ruolo del Professor X nella saga cinematografica degli X-Men.

Ecco 10 cose che non sai di Patrick Stewart.

Patrick Stewart: i suoi film

1. Ha recitato in lungometraggi di gran successo. L’attore debutta al cinema nel 1975 con il film Il mistero della signora Gabler, per poi recitare in Il piccolo Lord (1980), Excalibur (1981), Dune (1984), Robin Hood – Un uomo in calzamaglia (1993), e diventare celebre con Star Trek – Generazioni (1994), Star Trek – Primo contatto (1996), Star Trek – L’insurrezione (1998) e X-Men (2000). Negli anni seguenti è poi tra i protagonisti dei film X-Men 2 (2003), X-Men – Conflitto finale (2006), X-Men – Giorni di un futuro passato (2014), Green Room (2015), Logan – The Wolverine (2017), Il ragazzo che diventerà re (2019) e Charlie’s Angels (2019).

2. È celebre per le serie dedicate a Star Trek. Nel corso della sua carriera l’attore recita in diverse produzioni televisive, diventando però celebre grazie alla serie Star Trek: The Next Generation, dove ricopre il ruolo del capitano Picard dal 1987 al 1994. L’attore recita poi nei film televisivi Death Train (1993), Fantasma per amore (1996), Canto di Natale (1999), The Lion in Winter (2003), L’isola misteriosa (2005), Hamlet (2009) e Macbeth (2010). Nel 2020 riprende il ruolo che lo ha reso celebre nella serie Star Trek: Picard.

3. Ha prodotto alcuni dei suoi lavori da interprete. In più di un’occasione l’attore ha ricoperto il ruolo di produttore per progetti in cui figurava anche come attori. Tra questi si annoverano i film Fantasma per amore, Star Trek – L’insurrezione, Canto di Natale, The Lion in Winter, e la serie Star Trek: Picard.

4. È un rinomato doppiatore. L’attore ha anche alle spalle una lunga carriera da doppiatore, iniziata con il film d’animazione Nausicaä della Valle del vento (1984), e proseguita poi con Il principe d’Egitto (1998), Jimmy Neutron – Ragazzo prodigio (2001), Chicken Little – Amici per le penne (2005), TMNT (2007), Gnomeo e Giulietta (2011), L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva (2012) e Emoji – Accendi le emozioni (2017).

Patrick Stewart e Ian McKellen

5. Sono grandissimi amici. I due attori britannici, oltre ad aver condiviso il set dei film dedicati agli X-Men, sono profondamente amici anche fuori le scene, a tal punto che Ian McKellen scelse Stewart per celebrare le sue nozze. Il loro rapporto è più volte stato oggetto di entusiasmo dei fan, che li hanno indicati come una delle più belle coppie d’amici del mondo del cinema.

Patrick Stewart in Dune

6. È stato scelto per sbaglio. In un’intervista l’attore ha ricordato la sua esperienza per il film di fantascienza Dune, diretto da David Lynch nel 1984. L’attore ha dichiarato che la sua convocazione nel cast avvenne per sbaglio, con il regista che credeva di aver assegnato la parte ad un altro attore. Quando ci si rese conto dell’errore, tuttavia, era troppo tardi, e Stewart fu confermato per il ruolo.

Patrick Stewart in Star Trek

7. Era certo che lo avrebbero licenziato. Durante le riprese della prima stagione di Star Trek: The Next Generation, l’attore era convinto che sarebbe stato licenziato e sostituito per il ruolo del capitano Picard, a tal punto da non disfare le proprie valige per circa sei settimane.

8. Ha ideato le origini del personaggio. Interpretando un personaggio di origine francese, Jean-Luc Picard, ma che parla con accento inglese, l’attore ha spiegato di giustificare la cosa immaginando che questi sia stato allevato da una tata inglese.

9. Ha ripreso il ruolo dopo anni di distanza. Nel 2002 l’attore interpreta per un ultima volta il personaggio che lo ha reso celebre per il film Star Trek – La nemesi. A diciotto anni di distanza, Stewart è pronto a riprendere la parte nella serie interamente dedicata a lui.

Patrick Stewart età e altezza

10. Patrick Stewart è nato a Mirfield, in Inghilterra, il 13 luglio 1940. L’attore è alto complessivamente 178 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.