Si appresta ad arrivare in libreria, a novembre di quest’anno, il libro-evento ‘The Lyrics: 1965 to the Present’, l’autobiografia di Paul McCartney attraverso 154 canzoni scritte dall’ex Beatles: “So che, quando si arriva a una certa età, un diario aiuta a rievocare i giorni passati. Ma io non ho mai preso appunti. Quello che mi rimane sono le mie canzoni”.