Pavia, donna trovata morta in casa: la vittima è la 50enne Lidia Peschechera

Il corpo senza vita trovato nel pomeriggio di oggi mercoledì 17 febbraio in un appartamento di via Depretis a Pavia, non lontano dal centro storico, è quello della 50enne Lidia Peschechera. A dare l’allarme nel tardo pomeriggio è stata un’amica che da giorni non aveva sua notizie. Le forze dell’ordine hanno trovato la donna, probabilmente morta da giorni, in bagno con delle ferite sul corpo. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche quella di omicidio.