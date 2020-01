Pd Gioiosa sulle elezioni regionali: sbarrare le porte a transfughi

R & P

Il risultato delle

ultime elezioni regionali consegna al PD calabrese un duplice messaggio. Se da

un lato gli elettori bocciano in modo inequivocabile il centrosinistra,

dall’altro riconoscono al Partito Democratico di essere l’unico argine

possibile rispetto all’avanzata incessante dell’estrema destra.

Rappresentare la prima

forza politica in Calabria è una magra consolazione, ma è un punto fermo da cui

ripartire. C’è una casa da ricostruire, ma ancora prima occorre delimitare un

campo di valori che sappia essere accogliente e inclusivo, in cui possa

riconoscersi chi si considera alternativo ad una destra a trazione nordista e

sovranista.

E’ necessario farlo ad

ogni livello e gli elettori hanno consegnato questa enorme responsabilità al

Partito Democratico. Serve la capacità di stare tra la gente, di saperne

interpretare i bisogni, le paure, le aspettative.

Il circolo di Gioiosa

Ionica sarà impegnato in questa sfida, partendo dal dato elettorale che vede la

lista del PD ottenere a Gioiosa Ionica una percentuale superiore rispetto alla

media provinciale e un’ottima affermazione elettorale del capolista Nicola

Irto, unico eletto del PD nel collegio sud.

La vera sfida,

tuttavia, che deve coinvolgere tutte le forze politiche e sociali è quella di

riportare gli elettori alle urne. Il costante astensionismo in Calabria, sintomo

di sfiducia generalizzata, è un fenomeno allarmante e le consultazioni

elettorali finiscono per essere decise da chi, rimanendo a casa, lascia campo

libero ai detentori di pacchetti di voti che di volta in volta si spostano nella

coalizione considerata vincente.

E’ fondamentale che la

politica riacquisti credibilità, ma nello stesso tempo servirà il coraggio di

sbarrare le porte a transfughi, trasformisti e uomini buoni per ogni stagione.

E’ quello che dovrà

fare il Partito Democratico quando arriveranno tempi migliori.

Gioiosa Ionica,

29/01/2020

Il Circolo di

Gioiosa Ionica

