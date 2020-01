Pedro Pascal: 10 cose che non sai sull’attore

Noto in televisione per alcuni ruoli di rilievo, l’attore cileno Pedro Pascal si è negli anni affermato grazie alle sue doti attoriali, che lo hanno portato a recitare in prodotti di diverso genere. Particolarmente attivo, Pascal è attualmente sulla bocca di tutti per un ruolo in cui in realtà non si mostra mai in volto, ovvero quello del Mandaloriano nella serie Disney+ The Mandalorian. Presto tornerà anche al cinema, dove è atteso come villain del film Wonder Woman 1984.

Ecco 10 cose che non sai di Pedro Pascal.

Pedro Pascal: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore debutta al cinema nel 2016 con il film The Great Wall, con protagonista Matt Damon. Successivamente recita in Kingsman – Il cerchio d’oro (2017), The Equalizer 2 – Senza perdono (2018), Se la strada potesse parlare (2018), Triple Frontier (2019) e Wonder Woman 1984 (2020).

2. È celebre per i suoi ruoli televisivi. Pascal esordisce in televisione recitando in alcuni episodi delle serie Buffy l’ammazzavampiri (1999), Law & Order (2008), The Good Wife (2009-2011), Fuori dal ring (2011), Brothers & Sisters – Segreti di famiglia (2011), Homeland – Caccia alla spia (2012) e Red Widow (2013). Ottiene ruoli di maggior rilievo nelle serie Graceland (2013-2014) e The Mentalist (2014). Sempre nel 2014 raggiunge la notorietà interpretando il ruolo del principe Oberyn Martell nella serie Il Trono di Spade, mentre dal 2015 al 2017 ha interpretato l’ispettore Peña nella serie Netflix Narcos. Nel 2019 è poi protagonista della serie The Mandalorian.

Pedro Pascal è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un proprio profilo seguito da 1,3 milioni di persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere fotografie scattate in momenti di svago, ma anche immagini promozionali dei suoi progetti da interprete.

Pedro Pascal ha recitato in Buffy l’ammazzavampiri

4. Ha avuto uno dei suoi primi ruoli nella celebre serie. L’attore ha avuto un ruolo nella quarta stagione della serie Buffy l’ammazzavampiri, dove interpretava Eddie, personaggio che strinse un iniziale legame con Buffy, salvo poi essere rapito e morso dai vampiri, costringendo la protagonista ad ucciderlo con il suo paletto.

Pedro Pascal in Il Trono di Spade

5. Si è sottoposto ad un lungo allenamento. Per interpretare il principe Obery, esperto guerriero, l’attore ha dovuto prendere lezioni Wushu, un’arte marziale acrobatica. Per apprenderla al meglio l’attore ha dovuto esercitarsi molte ore al giorno, seguito da un esperto maestro.

6. La sua prima scena è stata la più difficile da girare. Pascal ha affermato che il momento più difficile per lui è stato proprio durante il primo giorno di riprese, per una scena divisa con l’attore Peter Dinklage. L’attore ricorda di aver trovato la scena scritta particolarmente bene, e temeva di non riuscire a renderla al meglio e di non riuscire a reggere il confronto con l’attore di Tyrion.

Pedro Pascal in Narcos

7. È stato tra i protagonisti delle prime tre stagioni. Nella serie Netflix dedicata ai grandi traffici di droga sudamericana, l’attore ha ricoperto il ruolo di Javier Peña, agente della DEA sprezzante del pericolo che ha assicurato alla giustizia sia il temibile Pablo Escobar che i trafficanti del cartello di Cali.

Pedro Pascal in The Mandalorian

8. Non è sempre lui dentro l’armatura. L’attore, protagonista della serie The Mandalorian, ha affermato di non aver sempre indossato l’armatura del cacciatore di taglie. Per diverse scene sono state infatti utilizzate delle controfigure, permettendo così a Pascal di prendere parte ad altri impegni recitativi.

Pedro Pascal sarà in Wonder Woman 1984

9. Avrà un ruolo fondamentale. Nel film Wonder Woman 1984, sequel del fortunato primo capitolo del 2017, e con nuovamente Gal Gadot nel ruolo della celebre supereroina, Pascal darà vita al personaggio di Maxwell Lord. Questi è un potente e astuto uomo d’affari, che nei fumetti ha contribuito alla formazione della Justice League, pur non avendo un buon rapporto con Wonder Woman.

Pedro Pascal età e altezza

10. Pedro Pascal è nato a Santiago del Cile, in Cile, il 2 aprile 1975. L’attore è alto complessivamente 180 centimetri.

