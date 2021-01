Troppi cambi di programmazione confondono gli spettatori che dimostrano di apprezzare di più la messa in onda quotidiana rispetto a quella in prima serata. L’amore tra Can e Sanem ha potenzialità inespresse: la strada maestra è quella di un episodio completo in onda al pomeriggio, ma dovrà finire prima il Grande Fratello Vip.