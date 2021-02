Un’iniezione extra “non sarebbe irragionevole” per proteggere le persone dalla minaccia dei ceppi mutati di coronavirus. La Gran Bretagna non esclude che possa essere somministrata in autunno, insieme al vaccino contro l’influenza stagionale. Ipotesi che si fa largo anche in Italia, dove l’ISS ha avviato con le Regioni un’indagine sulla diffusione delle varianti.