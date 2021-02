Martedì 16 febbraio salta l’appuntamento in prima serata con Daydreamer – Le ali del sogno. La soap turca con Can Yaman e Demet Özdemir lascia spazio alla partita di Champions League Barcellona – Paris Saint-Germain. Il tormentato amore tra Can e Sanem manterrà la messa in onda nella fascia pomeridiana.