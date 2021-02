Perché gli ippopotami di Escobar stanno diventando un problema serio per la Colombia

Un nuovo appello è stato lanciato dai ricercatori colombiani affinché si intervenga al più presto per risolvere il problema degli ippopotami di Pablo Escobar. Si tratta di quattro esemplari importati illegalmente in Colombia negli anni Ottanti dal narcotrafficante nella sua celebre “Hacienda Napoles” costruita a pochi chilometri da Medellìn: oggi gli esemplari sono circa 80 e secondo un recente studio scientifico rischiano di minare in maniera irreversibile l’ecosistema del Paese.