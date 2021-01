Perché Ibrahimovic ha detto a Lukaku “vai a fare i riti vudù con tua madre”

L’episodio che ha cambiato corso e temperatura al derby di Milano è stato lo scontro a muso duro tra Lukaku e Ibrahimovic. Tra i due non c’è mai stato feeling ma oltre alle vecchie ruggini tra Ibra e Lukaku risalenti al periodo del Manchester United c’è una storia che risale ai tempi in cui l’attaccante belga giocava nell’Everton e che lo svedese ha tirato fuori perché sa bene essere un nervo scoperto per Romelu.