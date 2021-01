Perché nessuna Regione è vicina a essere zona bianca

La mappa dell’Italia è tornata ad essere divisa in tre diversi colori a seconda del rischio legato all’emergenza coronavirus. Ma in realtà, secondo quanto stabilito dall’ultimo decreto del governo, le zone non sono più tre (gialla, arancione e rossa), ma quattro: è infatti stata aggiunta anche la zona bianca. Si dovranno registrare per tre settimane consecutive meno di 50 casi ogni 100 mila abitanti per entrarci, ma i numeri degli ultimi bollettini ci dicono che nessuna Regione al momento rientra in questi paramentri.