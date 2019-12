Perdita Weeks: 10 cose che non sai sull’attrice

Perdita Weeks: 10 cose che non sai sull’attrice

Pur con una filmografia esigua, l’attrice Perdita Weeks ha nel corso degli anni partecipato a diverse serie TV di successo, accrescendo la propria popolarità e ottenendo le attenzioni di critica e pubblico. Recentemente l’attrice ha ampliato anche la propria presenza al cinema, partecipando ad un film di grande successo. Ora che inizia ad ottenere sempre più ruoli, la Weeks sembra essere a caccia di quello che possa consacrarne la carriera.

Perdita Weeks: i suoi film

1. Ha recitato nel film di un celebre regista. L’attrice debutta sul grande schermo nel 1996 con il film Hamlet, per poi recitare in Spice Girls – Il film (1997). L’attrice attraversa in seguito una fase di lunga assenza al cinema, impegnata in altri lavori. Nel 2013 torna in sala con il film The Invisible Woman, e nel 2014 è tra i protagonisti di Necropolis – La città dei morti. Nel 2018 ottiene poi un ruolo di rilievo nel film Ready Player One, del regista Steven Spielberg.

2. È nota per i ruoli televisivi. Ben più ricca è la sua carriera in televisione. Nel corso degli anni l’attrice è infatti comparsa nelle serie TV Stig of the Dump (2002), I Tudors (2007-2008), Lost in Austen (2008), Four Seasons (2008-2009), The Promise (2011), Grandi speranze (2011), Titanic (2012), The Great Fire (2014), Rebellion (2016), Penny Dreadful (2016) e Magnum P.I. (2018-2020), dove ricopre il ruolo di Juliett Higgins.

Perdita Weeks è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un profilo seguito da 45,2 mila persone. All’interno di questo la Weeks è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, ma anche dietro le quinte dei sei a cui prende parte e immagini promozionali dei suoi progetti da interprete.

Perdita Weeks e Kit Frederiksen

4. È sposata. Nell’ottobre del 2012 l’attrice ha sposato Kit Frederiksen, e da quel momento la coppia ha tenuto particolarmente riservata la propria vita sentimentale, non rivelando nulla circa il loro incontro né sugli sviluppi del loro matrimonio. L’attrice pubblica raramente loro foto sui propri social network, mentre lui sembra proprio esserne sprovvisto.

Perdita Weeks in Penny Dreadful

5. Ha avuto un ruolo nella serie horror. L’attrice è comparsa nella terza stagione della serie Penny Dreadful, dove recita tra gli altri l’attrice Eva Green. Qui la Weeks ha ricoperto il ruolo di Catriona Hartdegan, una studiosa del soprannaturale, del quale ha una profonda conoscenza.

Perdita Weeks in I Tudors

6. Ha ricoperto un ruolo importante. Nella serie I Tudors l’attrice ha interpretato il personaggio di Maria Bolena, presente nelle prime due stagioni. Questa è la sorella della celebre Anna Bolena, interpretata dall’attrice Natalie Dormer.

Perdita Weeks in Magnum P.I.

7. Il suo personaggio era originariamente un uomo. Nella serie Magnum P.I., reboot dell’omonima serie celebre negli anni ottanta, l’attrice ricopre il ruolo di Juliet Higgins. Nella serie originale, Higgins era in realtà un personaggio maschile.

8. Reciterà in un’altra serie dello stesso universo narrativo. Nel 2020 l’attrice riprenderà il ruolo di Juliett Higgins anche nel reboot della serie Hawaii Five-0, ambientata nello stesso universo narrativo.

Perdita Weeks: il suo fisico

9. Ha sfoggiato un fisico molto curato. Per prendere parte alla serie Magnum P.I., l’attrice si è allenata a lungo per ottenere una forma smagliante. Le numerose sequenze d’azione richiedevano infatti una buona preparazione fisica, che l’attrice ha prontamente raggiunto e sfoggiato con successo.

Perdita Weeks età e altezza

10. Perdita Weeks è nata a Cardiff, nel Galles, il 25 dicembre 1985. L’attrice è alta complessivamente 163 centimetri.

