Mattia Perin è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del Genoa sul Napoli, con una serie di parate decisive, una su tutte quella su Diego Demme. L’estremo difensore e i suoi compagni non hanno dimenticato il 6-0 della gara d’andata, con gli azzurri che travolsero i rossoblu in una partita celebre per i successivi tanti casi di positività al Covid tra i liguri.